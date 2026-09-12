Арт сцена - Стара Загора с първо мащабно събитие: U.L.I.C.A. - Street Fest
На сцената на фестивала всяка от вечерите ще се качат по три групи, които ще се погрижат за доброто настроение на публиката
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На сцената на фестивала всяка от вечерите ще се качат по три групи, които ще се погрижат за доброто настроение на публиката
"Ромео и Жулиета, сонет безсмъртната любов", "Албена или убийството на красивото у човека" (10 декември), "Невъзможната Ти, Невъзможната Аз" (17 декем...
Театър-студио „4хС" вече и в Стария град
Станцията "Джеймс Баучер" ще се превърне в арт сцена
Златю Бояджиев, "Стара къща в Пловдив", 1957