Животът на три зодии се преобръща. Скрити истини излизат наяве

Между 12 и 18 октомври 2026 г. три зодии ще имат възможност да подобрят живота си, показва астрологичната прогноза на YourTango.

Влиянието на Венера и Плутон ще извади наяве скрити истини и стари проблеми, които могат да помогнат за по-добри решения.

СКОРПИОН

Венера е ретроградна в знака на Скорпиона, а Плутон преминава в директно движение. Това може да доведе до напрежение в отношенията и на работното място, но и да разкрие скрити мотиви.

Съветът към представителите на знака е да избягват конфликтите, да не действат импулсивно и да проявят търпение, преди да предприемат нови начинания, пише Your Tango.

ЛЪВ

При Лъвовете са възможни разногласия с партньора и натрупване на стари обиди. Вместо да поставят ултиматуми или да реагират гневно, е добре да се съсредоточат върху нещата, които могат да контролират.

Физическата активност и времето за себе си ще помогнат за освобождаване на напрежението.

ТЕЛЕЦ

Представителите на Телеца може да се сблъскат с проблеми в любовните и други важни отношения. Възможни са спорове заради недоверие и нежелание за компромиси.

Най-добрият подход е да не прибързват с решенията, да избягват ненужните конфликти и да наблюдават ситуацията, преди да предприемат действия.