Защо хората, които си лягат рано вечер, са по-щастливи? 9 причини

Поведението на „нощните птици“ може да вреди на психичното здраве, а късното лягане често влошава качеството на съня, съобщава Your Tango. Изданието отбелязва, че стоенето буден до късно се е превърнало в почти модерна норма, но така хората все по-често подценяват хигиената на съня.

Според публикацията онези, които си лягат около 21:00 часа, по-често се чувстват по-щастливи не само заради повече сън, а заради по-стабилен ритъм на живот. Научни данни от последните години подкрепят част от тази връзка - времето на заспиване, движението, сутрешната светлина и психичното здраве са свързани по-силно, отколкото мнозина предполагат.

Събуждат се отпочинали

Първата причина е най-очевидната, но и най-важната - ранното лягане увеличава шанса човек да започне деня без усещане за срив още от сутринта. Когато сънят не достига, първо се разпадат концентрацията, търпението и способността за нормално общуване. Your Tango подчертава, че дори при еднаква продължителност на съня хората, които си лягат по-рано, често се чувстват по-отпочинали от онези, които заспиват късно.

Движат се повече

Ранното лягане не е само въпрос на легло и будилник - то променя и деня след това. Проучване, публикувано в списание PNAS, установява, че хората с по-ранен час на заспиване са склонни към повече физическа активност през следващия ден, като при заспиване около 21:00 часа се отчита значително повече умерено до интензивно движение. Това движение не е дребен детайл, защото редовната активност влияе на настроението, енергията и усещането за контрол над тялото.

Създават време за осъзнатост

Хората, които стават рано след навременно лягане, по-рядко започват деня в паника. Вместо да скачат от леглото в последния момент, те имат време за кафе, кратка разходка, тишина или няколко минути без телефон. Точно това пространство между съня и ежедневния натиск често прави сутринта по-спокойна. Your Tango посочва, че ранната рутина дава усещане за личен избор, а не за преследване от часовника.

Имат по-нисък риск от депресивни симптоми

Връзката между късното лягане и психичното здраве вече не се разглежда само като житейско наблюдение. Stanford Medicine съобщава за мащабно изследване, според което хората, които заспиват късно, имат по-високи нива на психични разстройства, включително депресия и тревожност, независимо от това дали по природа се смятат за „сутрешни“ или „вечерни“ типове. При „нощните птици“, които действително стоят будни до късно, рискът от диагноза е бил с 20 до 40 процента по-висок спрямо онези със по-ранен или междинен режим на сън.

Държат се за една и съща рутина

Едно от големите предимства на ранното лягане е постоянството. Хората, които си лягат около един и същ час, по-рядко разбиват режима си през уикенда и по-рядко започват понеделника с усещане за вътрешен хаос. Това не означава отказ от приятели, излизания или изключения. Означава, че стабилният график се превръща в защита срещу натрупаната умора.

По-спокойни са като родители

Ранното лягане може да промени и семейната атмосфера. Родител, който спи достатъчно и не живее в постоянна умора, има повече търпение, повече внимание и по-малко избухвания. Your Tango отбелязва, че при много семейства близкият ритъм между възрастни и деца помага за по-добро общуване у дома. Това не прави ранното лягане магическо решение, но го превръща в практична основа за по-малко напрежение.

Отпускат се по-естествено

Ранното лягане често върви със съзнателен отказ от безкрайното скролване и късното „донаваксване“ със сериали, клипове и социални мрежи. Хората, които пазят вечерния си режим, по-често заменят екрана с четене, тиха музика или зареждане на телефона в друга стая. Така сънят не идва след изтощение, а след постепенен преход към покой. Това е малка промяна, но за нервната система тя може да бъде решаваща.

Получават повече естествена светлина

Ранното събуждане носи още едно предимство - повече сутрешна светлина. Проучване в BMC Public Health посочва, че излагането на светлина сутрин може да помага за подравняване на вътрешния часовник и за по-здравословни модели на сън. Експерти от Stanford Medicine също подчертават, че времето на съня има значение за психичното здраве, а не само общият брой часове в леглото.

Избягват социалния джетлаг

Последната причина е една от най-болезнените за модерния човек - социалният джетлаг. Това е разминаването между вътрешния часовник и реалния график на работа, училище, семейство и срещи. Когато човек живее като нощна птица, но трябва да функционира рано сутрин, умората започва да се трупа като дълг. Резултатът често е разсеяност, раздразнение, изолация и усещане, че денят започва преди мозъкът изобщо да е готов.

Изводът не е, че всеки трябва насила да заспива точно в 21:00 часа. По-важното е, че стабилният режим, по-ранният сън и сутрешната светлина дават на тялото по-ясен ритъм. Изследване в JAMA Psychiatry свързва по-ранния среден час на съня с по-нисък риск от голямо депресивно разстройство, макар подобни данни да не трябва да се четат като индивидуална диагноза или гаранция. Затова специалистите все по-често обръщат внимание не само на въпроса „колко спим“, а и на въпроса „кога спим“.

Големият проблем на късното лягане е, че рядко изглежда опасно в момента, в който се случва. Една нощ с телефон до късно изглежда безобидна, но когато се превърне в навик, започва да краде концентрация, настроение и спокойствие. Ранното лягане не е старомодна дисциплина, а форма на самозащита в свят, който постоянно ни дърпа към още един екран, още една задача и още един час будуване.

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