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Защо Светльо Иванов не беше в ефир, не е заради COVID

От: Редакция -
Защо Светльо Иванов не беше в ефир, не е заради COVID
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Днешното издание на предаването "120 минути" по бТВ имаше нов водещ.

Добре познатият на зрителите Светослав Иванов беше заместен в студиото по спешност от колегаа си Златимир Йочев.

В началото на предаването Светльо Иванов се включи онлайн от дома си, като съобщи, че е болен, но не от COVID. "Може би добрият стар грип ме връхлетя, защото тестът ми за коронавирус е отрицателен", поясни той.

"Заради здравето на околните, решихме тази вечер да си остана у дома. От уважение към факта, че вече 9 години всяка неделя вие ме допускате в домовете си, реших да ви поканя в своя дом", обърна се титулярният водещ към зрителите.

Той допълни, че за първи път гледа "120 минути" като зрител.

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