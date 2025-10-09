Владо Николов влиза в любимо тв шоу

"Аз обичам България" се завръща с нов, изпълнен с настроение и забавления епизод, който ще превърне четвъртък вечерта в истински празник за зрителите на bTV. Два страхотни отбора отново се изправят в състезание, изпълнено с въпроси и интересни факти за родината, динамични игри и много смях.

От едната страна на картата на България застава капитан Стоян Дойчев, този път подкрепен от певицата Деси Добрева и актьора Румен Угрински. Срещу тях ще се изправи отборът на капитан Филип Буков, в компанията на волейболната легенда Владо Николов и чаровната певица Кичка Бодурова. Темпераментни, знаещи и можещи, участниците в епизода ще демонстрират страхотен дух в играта, а Кичка Бодурова дори „ще се огледа“ за български зет.

Зрителите ще станат свидетели на ожесточени и винаги забавни сблъсъци между отборите, а в играта „Анаграма“ отново ще има рекорд по брой съставени думи – цели 12. Експертът по трудни въпроси – Габи, както винаги ще е подготвена отлично, а един от капитаните толкова ще бърза да се включи с верен отговор на една от гатанките, че ще бъде поставен на място от нея с думите: „Първо трябва да мислиш и след това да говориш!“.

В музикалните предизвикателства съвсем естествено ще блеснат двете чудесни певици в епизода. Кичка Бодурова ще изпее своя емблематична песен под съпровод на бенда и ще вдигне настроението в студиото, а Деси Добрева ще се „разпише“ с акапелно изпълнение на любима народна песен.

Всеки от участниците ще има своя смешен „звезден миг“ в играта „Щурец в ухото“, а в „Мистерии в кутии“ един плакат на Си Си Кеч ще се окаже „препъни камъче“ за един от отборите.

