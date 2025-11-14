Възкресяват легендарна дискотека в София

В един от най-автентичните ъгли на централна София започва дългоочакван реставрационен проект: фасадите на бившия театър „Ренесанс“, по‑късно кино „Възраждане“ и накрая легендарната дискотека „Син Сити“, ще бъдат възстановени и укрепени.

История и символика

Сградата на площад „Възраждане“ е архитектурна и културна икона. Построена като Театър „Ренесанс“ в началото на XX век, през годините тя е преживяла множество превъплъщения — кино, дискотека, клуб и вечерно пространство, останало в съзнанието на поколения. „Син Сити“ се е превърнало в символ на нощния живот в града, но сградата също така носи тежестта на миналото и архитектурно наследство.

Какво предвижда реконструкцията

Голяма реставрация, инициирана от районната администрация, има за цел да върне автентичния облик на фасадата, като укрепи конструкцията и защити сградата от по‑нататъшна деградация.

Основните дейности са:

Конструктивно укрепване

Премахване на негодни елементи в интериора и подмяна на износени части и инсталации.

Фундиране изцяло в контура на сградата, така че да се осигури стабилност, без да се засягат исторически слоеве под настоящите нивa.

Реставрация на фасадата

Почистване, обезпрашаване и укрепване на зидовете, както и възстановяване на декоративни орнаменти като рустика, пиластри и други архитектурни елементи.

За реставрацията ще бъдат използвани калъпи, шаблони и отливки, за да се възвърнат оригиналните форми на архитектурните детайли.

Ще се използват специални бои и материали, които предпазват зидовете и декоративните елементи от замърсяване и стареене.

Промени на покрива и дограмата

Подмяна на дограмата с нова, съвместима с историческия стил.

Монтаж на нов покрив: новата конструкция ще използва хидроизолация, като профилите и покривните елементи ще бъдат съобразени с естетиката на сградата.

Ремонт на балконите и възстановяване на ламаринените обшивки, както и подмяна на водоотточната система с нови елементи, които съответстват на оригиналния дизайн.

Значение и бъдещи перспективи

Реставрацията на „Син Сити“ е не просто ремонт, а акт на съхранение на културно наследство. Кметът на района подчертава, че опазването на сградата е водещ приоритет и че ремонтът ще съчетае уважение към историческото минало с нуждите на съвременния град.

Възстановяването на фасадата и конструкцията може да направи сградата отново жизнено пространство — не само като паметник, но и като място за събития, култура и градско общуване.

