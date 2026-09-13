Възкресяват легендарна дискотека в София
Още не е ясно в какво ще се превърне култовото място
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Още не е ясно в какво ще се превърне култовото място
Разпитани са свидетели, има веществени доказателства
Голям пожар избухва през 1940 г., полицията подозира зла умисъл
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На кръстовището на "Тодор Александров" и "Ботев" е много задимено, трафикът е затруднен
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