В "Ергенът" онемяха! Шокиращо завръщане

Сезон 5 на „Ергенът“ поднася множество изненади на зрителите - най-голямата сред които е появата на Мартин, по прякор Елвиса. „Той се завръща на бял кон“, казва на шега водещият Наум Шопов. И бърза да уточни, че участникът от сезон 4 този път не търси любовта – защото вече я има в живота си.

Мартин е отново в имението на любовта, за да помогне на тримата ергени да не повтарят неговите грешки и да не останат излъгани от търсачки на слава, популярност или още нещо.

Той се появява най-неочаквано пред Стоян, Марин и Кристиян, които не успяват да скрият изненадата си.

„Направо онемях!“, казва през смях Крис.

А Стоян е убеден, че ако има някой, от когото могат да получат добър съвет в ситуацията, е именно Мартин.

„Аз съм тук изцяло във ваша подкрепа“, бърза да обясни присъствието си в шоуто самият Мартин. „Вие ще ми кажете кои са вашите фаворитки, пък аз ще отида при тях – с план как точно да „изиграя“ нещата“.

Той споделя още и, че ще пази в тайна от момичетата познанството им. „И обещавам, че няма въобще да ги пипам, освен ако някоя не ме натисне много, човещинка е", шегува се той. След което става сериозен, обяснявайки, че е обвързан мъж.

Човекът, който обаче остава леко скептичен към Мартин е Марин. „Сигурен съм, че на моменти той може да е малко съмнителен и не винаги да подхожда по най-чистия начин.“

