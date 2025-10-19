Учените озадачени! Какво става със Земята

Понякога Земята звучи като музикален инструмент, който никой не е искал да настрои. Дори когато всичко е спокойно, когато няма вятър, бури или земетресения, планетата никога не е напълно тиха.

Учени засичат нискочестотни вибрации, наречени инфразвуци, които се разпространяват по цялата земна кора — и които човешкото ухо не може да чуе.

Какво представляват тези „невидими“ звуци

Инфразвукът е звук с честота под 20 херца — твърде нисък, за да бъде доловен от хората, но достатъчно силен, за да премине през скали, океани и атмосфера. Той може да бъде породен от земетресения, вулкани, урагани, вълни, дори от движението на ледници. Някои вълни обаче идват от нищото – не могат да бъдат свързани с нито едно природно явление. И именно това озадачава учените.

Земята като жив организъм

Геофизиците наричат този феномен Earth’s hum – „бръмченето на Земята“. Това е постоянен, почти ритмичен пулс, който вибрира през планетата 24 часа в денонощието. Той е толкова стабилен, че някои учени смятат, че Земята има свой „ритъм на дишане“ – нещо като вътрешна сърдечна честота.

Звуци от океана

Огромна част от инфразвуците идват от вълните, които се сблъскват помежду си в океаните. Когато два вълнови фронта се срещнат, те създават миниатюрни колебания в налягането, които се пренасят по цялата планета. Дори буря в Тихия океан може да бъде „чутa“ от сензори в Европа.

Ново откритие: честоти, които не би трябвало да съществуват

През 2024 г. международен екип от учени от Франция, Япония и САЩ регистрира серия от необясними инфразвукови импулси, идващи от дълбочина над 100 км. Те не съвпадат с нито едно земетресение, вулкан или буря. „Това е като сърцебиенето на планетата – с неравномерен ритъм“, казва геофизикът Жак Тибодо, пише "Метео Балканс".

Възможно ли е Земята да „предупреждава“?

Някои учени предполагат, че тези звуци може да са свързани с промени в магнитното поле или натрупване на сеизмична енергия. Други ги разглеждат като естествена реакция на планетата към натиска на климата – процес на пренастройване между атмосфера, океани и ядро. Все още няма категоричен отговор, но едно е сигурно: Земята говори, просто ние не чуваме езика ѝ.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com