Странни звуци в ефира от Мон Дьо побъркаха народа
Популярният водещ стана обект на критики
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Популярният водещ стана обект на критики
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