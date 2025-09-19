Топ музикална звезда с потресаващо признание за живота си

Популярният фронтмен на "Остава" Свилен Ноев разкри най-тежките си житейски премеждия в интервю пред Мон Дьо, което ще бъде излъчено в неделя по Нова тв.

Музикантът не спести нищо - нито за трудното си детство, нито за драмите с баща си, нито за диагнозата, която преобърнала живота му.

"Аз съм едно пънкарче от планината. Алтер егото ми е много хумористично, иначе – депресар", признава Свилен. Той разказва за болезнени отношения с баща си: „И на най-големия си враг не пожелавам баща като моя. Просто ми навреди, докато бях тийнейджър, и после изчезна. За мен това е най-лошият човек! Герчо - баща ми Георги! Изрод! Не дойде да види дори сина ми - внукът му."

"Майка ми ми казваше, че на 38 години стават много гадни неща. Две седмици след това получих язва! Щях да умра, докато бяхме на море с Невена. И няколко месеца след това ми казаха, че имам множествена склероза. Аз мислех, че приключвам."

"Личната ми лекарка каза: 'Силене, каквото живя досега – живя. Сега животът ти се променя.' Даже съм си мислил и за самоубийство", споделя откровено певецът.

