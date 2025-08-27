Тейлър Суифт потвърди! Ще има ли сватба

Тейлър Суифт ще се омъжи за приятеля си Травис Келси, след като двойката потвърди годежа си с публикация в Instagram.

Поп иконата и звездата от NFL обявиха сензационната новина за брака си с романтична фотосесия, на която Келси прави предложение в розова градина, а Суифт написа: "Вашият учител по английски и вашият учител по физическо се женят."

Като най-богатата музикантка в света, Тейлър е натрупала състояние от приблизително 1,6 милиарда долара благодарение на продажбите на албуми и рекордните си световни турнета.

Смята се, че Травис, който играе за "Канзас Сити Чийфс", има нетно състояние от 90 милиона долара. Така че новината за годежа им със сигурност ще накара хората да се замислят дали музикалната звезда може да обмисля предбрачен договор, с който да защити активите си.

Сара Джейн Буун, партньор в адвокатската кантора Charles Russell Speechlys, известна с консултирането си по финансови въпроси, коментира: "Като една от най-успешните музикални изпълнителки в света, Тейлър Суифт има много какво да защити в предбрачен договор, не на последно място и изключително ценния си музикален каталог, разработен в продължение на две десетилетия в периода преди връзката ѝ с Травис Келси".

Подобно на много хора, които обмислят сключване на предбрачен договор, Суифт и Келси може да се опитат да сключат споразумение, което да ограничи активите, които са натрупали преди брака си, но да им осигури споделяне на това, което ще изградят като семейна двойка."

В публикацията си за годежа Тейлър показа своя гигантски диамантен годежен пръстен - зашеметяващата халка е Old Mine Brilliant Cut и изглежда е от Kindred Lubeck в Artifex Fine Jewelry. Той се оценява на стойност между 675 000 и 1 милион долара.

Двойката публично разкри връзката си през септември 2023 г., когато певицата се появи заедно с майката на Келси, Дона, на мач на "Канзас Сити Чийфс".

