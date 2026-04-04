Тамара Глоба: Късметът каца на рамото на 5 зодии

Има моменти, в които всичко излиза от ръцете ни и някой ключ щраква, за да отвори неподозирани врати. Събуждате се сутрин и нещата се решават сами.

Астролозите казват, че това не е случайност. Просто в един момент планетите се подреждат в добра линия и някои зодиакални знаци започват да се радват голям късмет.

Според Тамара Глоба, щастието идва за 5 зодии от 5 април.

Телците: Парите потичат

Представителите на този зодиакален знак ще почувстват промяната в портфейла. След месеци безпаричие – на някого ще бъде вдигната заплатата, друг - ще намери мечтаната работа, трети – ще успее да изплати стар дълг, заради който отдавна е бил притискан. Финансовата стабилност в следващите дни ще се превърне в летящия килим, който вади Телците от финансовите им проблеми.

За да не изпусне шанса си, Телецът да не бъде мързелив и да хваща предложения, дори и да изглеждат трудни. Отговорността вече се отплаща стократно. Но има и предупреждение: не бъдете алчни и не бройте всяка стотинка. Парите обичат уверените хора, а не скъперниците.

Лъв: Възход на кариерата

Лъвовете не страдат от скромност, но вече ще има защо да се държат като повелителят на останалите. Вниманието, похвалите и израстването в обществото са трите стълба, които ще катерят представителите на тази зодия следващите дни. Някой най-накрая ще получи повишението, което заслужаваше още преди месеца. Друг ще стартира свой собствен проект и той ще се окаже печеливш. Трети просто ще получи предложение за брак.

За Лъвовете това е моментът, когато могат да издишаш и да кажат: "Заслужавам го". Но Глоба предупреждава: не превръщайте всеки успех в представление и не отблъсквайте близките с блясъка си. Скромността вече не вреди.

Везни: Силен гръб

Всички от тази зодия ще се почувстват късметлии чрез други хора. Изведнъж се оказва, че приятел е правилния адвокат, стар познат дава покана за печеливш проект, а шефът изведнъж започва да се вслушва в мнението им. От 5 април ще стане по-лесно за Везните да преговарят, да подписват договори и да намират общ език с околните.

Има и промени в личния им живот. Двойки, които са били на ръба на раздяла, внезапно се сдобряват и правят планове за бъдещето. Необвързаните срещат някой толкова подходящ, че самите те не вярват на щастието си. Основното е да говорят честно и спокойно, без манипулации.

Стрелец: Нови хоризонти

За Стрелците се отваря нова страница в живота им. Буквално. Едни ще получат предложение за работа в друг град, други - ще отидат на спонтанно пътуване и това ще обърне целия им живот. Късметът ще дойде с разширяване на зоната на комфорт. От 5 април на Стрелците трябва да не се страхуват от странни предложения. Ако ги поканят на работа, която преди са отказвали, трябва да се съгласят. Ако са искали да напуснат работа, но са се страхували – да го направят веднага. Светът ще стане по-широк и това чувство си заслужава.

Водолей: Мечтите се сбъдват

Водолеите са хора на идеите. Но често техните блестящи мисли остават на хартия. От 5 април всичко, което дълго време е събирало прах в папката "идеи", започва да се сбъдва. Стартирането на собствен бизнес, влизането в социални мрежи, смяната на професията или дори преминаването към друг формат на живот - например дистанционна работа, ще бъде успешно.

И в личния живот ще имат рестарт, ще започнат да живеят така, както им е удобно. И когато го усетят, животът ще заблести с нови цветове.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com