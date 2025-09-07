Срам! Кой остави Венета Райкова да гладува

Завърналата се в телевизията Венета Райкова твърди, че няма да позволи работата да попречи на любовта и то точно сега, когато от месеци е в сериозна връзка.

Знаем, че след развода с мъжа си Тишо, от когото е синът й Патрик, Венета не искаше да се впуска в други връзки и твърдеше, че сингъл се чувства прекрасно.

Явно най-после е дошло времето на новия мъж в живота й, за когото се твърди, че е чужденец, а вероятно и руснак, ако съдим по това, че Вени слуша модерна руска музика и кара курсове на руски език. Спомняме си и предишно нейно признание, от което можем да предположим, че гаджето й е богато, пише Клюки.бг.

Тогава Райкова заяви, че държи мъжът до нея да е заможен и успял, защото няма да се разбере с някой, който е на друго и по-ниско от нея ниво. „Предлагат ми двама мъже, но не става. Канят ме у тях хората, защото явно са бедни и не могат да си позволят ресторантите, в които аз се храня“, смееше се Венета.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com