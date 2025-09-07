Любопитно

Срам! Кой остави Венета Райкова да гладува

Намерил ли се е вече принцънт на бял кон

07 сеп 25 | 20:57
2680
Стандарт Новини

Завърналата се в телевизията Венета Райкова твърди, че няма да позволи работата да попречи на любовта и то точно сега, когато от месеци е в сериозна връзка.

Знаем, че след развода с мъжа си Тишо, от когото е синът й Патрик, Венета не искаше да се впуска в други връзки и твърдеше, че сингъл се чувства прекрасно.

Явно най-после е дошло времето на новия мъж в живота й, за когото се твърди, че е чужденец, а вероятно и руснак, ако съдим по това, че Вени слуша модерна руска музика и кара курсове на руски език. Спомняме си и предишно нейно признание, от което можем да предположим, че гаджето й е богато, пише Клюки.бг.

Тогава Райкова заяви, че държи мъжът до нея да е заможен и успял, защото няма да се разбере с някой, който е на друго и по-ниско от нея ниво. „Предлагат ми двама мъже, но не става. Канят ме у тях хората, защото явно са бедни и не могат да си позволят ресторантите, в които аз се храня“, смееше се Венета.

 

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com

Тагове:
Автор Стандарт Новини
Още от Любопитно
Коментирай
1 Коментара
Loros
преди 36 минути

ГАРАНТИРАНО: За 21 дни ще правите жесток секс като порнозвезда - ще увеличите трайно пениса си със 7 см и ще започнете да получавате ерекция за 3 секунди (твърда като стомана, колкото дълго искате). Ето тaйната на тaзи тeхника:---- https://come.ac/vigo

Откажи