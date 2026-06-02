Снимка на Драго Чая хвърли в смут народа

Тотален смут настъпи в мрежата днес, след като водещият Драгомир Драганов пусна меко казано странна снимка с Борислав Соколов, по-известен като Мис Бони.

Драго Чая и гримьорът се снимаха прегърнати, а още по-любопитното е, че се тагнаха от пейката пред сватбена ритуална зала.

„Думите казват, годините доказват“, написа Чая, а под фотото се нароиха куп коментари от негови близки и последователи, които се съдраха да ги поздравяват, да им казват колко са хубави и да им слагат сърчица…

Ей това нещо накара мнозина да се плеснат по челата и да възкликнат: „Стига, бе! Мис Бони ли е мъжът, по който Драго е хлътнал?!“…

Излишно е да обясняваме, че въпросният човек няма как да е жена, защото водещият не крие ориентацията си

В интерес на истината ще припомним, че преди месеци Драгомир Драганов призна публично, че най-сетне е щастлив и споделен в любовта, защото бил лудо влюбен и имал до себе си човека, за който винаги е мечтал, пише Ко4.бг.

