Снимка на Драго Чая хвърли в смут народа
чудят се коя е точно новата му любов
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чудят се коя е точно новата му любов
Опитва се да вземе мерки през новата година
За първи път разказва за изпитанието
Посвещава нещо важно на Тодор Колев
Водещият Драго Драганов получи скъп подарък от авера си Филип Киркоров. Кралят на руската музика му подарил спортен екип на Филип Плейн в електриково...