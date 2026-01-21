Драго Чая с голям проблем. Има ли решение

Попитан дали лесно спестява пари, Драгомир Драганов – Драго Чая говори откровено за финансовите си навици в ефира на „На кафе“.

„Никак лесно не спестявам пари, харча до последна стотинка. Много често ми се налага да взимам пари на заем от приятели, за да изкарам до следващ хонорар.

В края на миналата година си казах, че през 2026-а трябва да направя някаква промяна.

Трябва да стана малко по-отговорен към харченето, пилеенето на пари“, сподели той.





