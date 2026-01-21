Любопитно

Драго Чая с голям проблем. Има ли решение

Опитва се да вземе мерки през новата година

21 яну 26 | 20:41
591
Стандарт Новини

Попитан дали лесно спестява пари, Драгомир Драганов – Драго Чая говори откровено за финансовите си навици в ефира на „На кафе“.

„Никак лесно не спестявам пари, харча до последна стотинка. Много често ми се налага да взимам пари на заем от приятели, за да изкарам до следващ хонорар.

В края на миналата година си казах, че през 2026-а трябва да направя някаква промяна.

Трябва да стана малко по-отговорен към харченето, пилеенето на пари“, сподели той.


1 Коментара
