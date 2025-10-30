Скандална драма с гаджето на Папи Ханс

Драма с актрисата Сара Драгулева.

Тя сподели, че е станала жертва на агресия от страна на неправилно паркирал шофьор пред дома ѝ.

С видео, което публикува в социалните мрежи, приятелката на Папи Ханс, сподели какво се е случило.

Разбира се реакциите не закъсняха и много от нейните последователи изразиха подкрепата си към актрисата.

Ето какво разказа:

"С 15 хиляди маневри и една съсипана джанта излязохме", това бил крайният резултат от неприятния конфликт.

Драгулева се обясни, че се е обадила се на Центъра за градска мобилност откъдето не са отговорили. Разпитала и хората по улицата, за да потърси собственика на колата, но също без успех.

След като с много усилия и с малки щети по колата успели да я извадят от мястото, въпросният шофьор на автомобила се появил.

Меко казано, разговорът протекъл зле, като на видеото се чува и какво всъщност отговаря мъжът на въпросите на актрисата. Той започнал да говори на "ти" и дори не се засрамил, камо ли да се извини за причиненото неудобство.

Когато извадила телефона, за да снима автомобила, мъжът прекрачил границата на добрия тон. "Видяхме, че няма правилен изход от тази ситуация освен да си тръгнем.", казва Сара.

"След като се качихме в колата ни, той спря до нас. Попита ме къде е издрана джантата и ми каза, че е защото не мога да карам. Много се ядосах".

За няколко секунди във видеото актрисата запазва мълчание, като личи наистина колко разстроена е от случилото се. Със сълзи на очите тя изрази надеждата си, че в такива ситуации човек може да бъде по внимателен и деликатен към другите.

