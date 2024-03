Скандал! Светльо Витков попиля "Капките"

Нов скандал избухна в мрежата след последния лайв на "Като две капки вода".

„Как смеят да посягат на творчеството ти по този начин“, „Баси кошмара“ и „Аз лично плаках“, бяха някои от коментарите на потресените фенове на Светльо Витков от ексбандата „Хиподил“ под публикацията му във Фейсбук, с която изкритикува "Капките".

„Като се гледам в „Капките“... Грозен фантомас или Емо Чолаков, който трябва да спре хляба! И вие да го...“, захапа популярното предаване 53-годишният изпълнител.

Певецът е недоволен от специалния епизод по случай националния празник на България 3 март. Всички участници влязоха в образите на български звезди и пяха родни хитове. Трудната имитация на Светльо се падна актрисата от Сатиричния театър Елена Атанасова, която превзе сцената с настроение и текст на необичаен българо-английски с парчето Let me da te love you на Светльо енд дъ леджъндс.

„Много си ми симпатична, впечатляващ образ направи“, похвали я Веско Маринов от журито, но публиката беше на друго мнение. Елена се раздаде и се опита максимално да предаде супер специфичното излъчване на Светльо, което не е никак лека задача, но според феновете не й се получи особено добре.

Витков не е сърдит само заради лошото изпълнение в негов образ. Рокаджията се гневи и поради факта, че не бил поканен в шоуто, както по принцип се процедира, когато ще се имитира българска знаменитост: „Честно да си кажа, очаквах да си в публиката. Исках да ти видя реакцията на живо“, написа фен под публикацията, на което музикантът отговори: „Не бях поканен“.

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com