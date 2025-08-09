Ето я най-опасната маневра на пътя! Причинява най-много инциденти

Ако искате да намалите риска от инцидент, избягвайте левите завои. Това убеждават инженери, пише Motorbiscuit.

Според Викаш Гаях, професор по строително инженерство в Университета на Пенсилвания, тези маневри са замесени в 6 от 10 сблъсъка на кръстовища. Причината е неточно изчисление. Хората правят грешки при оценката на разстоянието до насрещното движение. Особено когато трафикът е гъст.

„Левият завой е игра на секунди. Един грешен ъгъл на зрението и стоите отстрани на пътя с вдлъбнат калник“, обяснява Гаях. Той е изучавал поведението на шофьорите в градски райони, където трафикът буквално се излива от всички страни, пише "Блиц".

Изследванията показват, че в гъста улична мрежа е по-изгодно изобщо да не завивате наляво. Градове като Ню Йорк или Сан Франциско вече частично са премахнали тази маневра от правилата за движение в определени райони. Вместо това има три десни завоя.

Компанията за доставки UPS е отишла още по-далеч. Тя е променила логистиката на доставките, така че шофьорите почти никога не завиват наляво. Резултатът е икономия на гориво, по-малко закъснения и по-малко инциденти.

