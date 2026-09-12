Ето я най-опасната маневра на пътя! Причинява най-много инциденти
Каква е причината?
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Каква е причината?
При извършване на маневра водачът е ударил детето
Операцията обаче може да се окаже и краят на руския президент
Варна. Пожар на маневрен локомотив вдигна на крак огнеборци и линейки на "Спешна помощ". Инцидентът е станал около 18.10 ч. във вторник вечер.Пристигн...