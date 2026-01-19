Ще става ли Мартин Елвиса баща? Отговорът

Половинката на Мартин Елвиса - Йоана Илиева, отговори директно на въпрос, който често ѝ задават последователите в социалните мрежи - дали е бременна.

В Инстаграм красавицата призна, че е получавала този въпрос десетки пъти. „Имам този въпрос около 50 пъти. Не, не съм. Обичам да си хапвам", написа Йоана с усмивка и чувство за хумор.

В друга своя публикация тя засегна и темата за майчинството, като сподели, че според нея няма „правилна възраст" за това кога една жена трябва да стане родител. По думите ѝ всичко е строго индивидуално и зависи от това кога човек се почувства готов.

