Сабри ходжа спасява от уроки и инсулт

Дядо му Керим го научил да бае и да чете на арабски

Да имам здраве и късмет - с тази надежда стотици християни и мюсюлмани се редят на опашка при 81-годишния Сабри ходжа от кърджалийското село Рани лист. Имамът не може да преброи колко души са търсили помощ при него. Сабри ходжа обяснява, че за муските не им иска пари, тъй като е убеден, че лекът е дело на Аллах, а той е само проводник на неговата воля.



Кърджали. "Муската може да разреши някои проблеми, породени от уродисване. Има сили, които влияят", обяснява Сабри ходжа. Той е наследил баенето и правенето на муски от дядо си Керим Исмаилов, който бил прочут в региона. От него Сабри научил и арабски език.

"Още на 9 г. почнах да се уча да чета на арабски", спомня си 81-годишният имам. Разгръща свещените книги и обяснява, че знае много текстове наизуст. Днес бай Сабри има богата колекция от книги на арабски. Едната сигурно е печатана преди век. Близо десетина са различните издания на Корана - с превод на латиница, с тълкуване. Почти всички са му или завещани, или подарък.

Преди години в дома на Сабри Мустафа дошла млада жена - красива, работела като медицинска сестра. Приятелките й вече се задомили, а тя все не успявала да намери подходящ човек. Шест месеца след срещата с имама момата се похвалила, че вече има сериозна връзка, а след още няколко стягала сватба. "Идват различни хора, турци, българи, мюсюлмани и християни. Никого не връщам", споделя имамът.

Над 120 вида муски прави ходжата - за здраве, против уроки, уплах и заекване при децата. "Те са за добро", обяснява възрастният човек. Сабри ходжа от Рани лист обяснява, че помагат пейгамберите (б.а. пророците), защото всички са изпратени за благодат на хората. "Ако хората не повярват в пейгамберите, тогава те няма да приемат и да повярват в Свещените книги на Аллах. В Корана пише да вярваме в Мохамед и на всички пейгамбери, които са изпратени от Аллах", обяснява старецът.

Ходжата лекува инсулт, сваля кръвно, особено от урама /удар/. Преди години успява да излекува съпругата на главния мюфтия. Тогава му се обадили специално от София и дошли с кола да го вземат.

През 2010 г. бил на хаджилък в Мека и Медина.

"Пътувахме с аероплан", припомня си Сабри ходжа и показва донесените дарове, с които много се гордее.

Доста години е бил имам в Орешница, а от 12 г. е ходжа на Рани лист. Радостен е, че в селото храмът е обновен. Казва, че в петък се събират по 40-50 души, а на Байрама - над 200 души. Може да бае с часове, като тихо реди тайнствени думи. Но муски прави не на всички. Той смята годините на майката и на дошлия да търси лек. После отваря и чете Корана. "Много хора идват чак от София. Някой път се събират по 4-5 души на ден, някой път има и опашка - особено през пролетта и есента.

Идват и от Холандия, Турция, от Америка чак разказва снахата Нурие, която се грижи за Сабри ходжа и жена му Педрие.

На въпрос защо хората са лоши, старецът казва, че всичко зависи от времето. "Всеки иска хубаво да живее, младите искат всичко бързо да постигнат, но без труд не става. Гледам все по-малко се работи, някои младежи на ден пият по четири-пет пъти кафе, развали се моралът", казва старецът. "Вяра и добрина трябват, то така пише и в книгите", посочва Сабри ходжа.