Имамин пътува с „Хонда“ за петъчна молитва
80-годишният Нуритин Исмаил повече от 20 години отслужва молитвите в района на Башево
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80-годишният Нуритин Исмаил повече от 20 години отслужва молитвите в района на Башево
Застреляха имам и неговия помощник Ню Йорк. Убийството е станало в "Куинс", съобщават световните агенции. То е извършено в района на местната джамия....
Жените, станали обект на сексуални атаки в новогодишната нощ в Кьолн, също имат вина за станалото. Те се размотават по улиците в предизвикателно облек...
Турският президент Реджеп Ердоган ще поиска от правителството да осигури частен самолет на върховния мюсюлмански свещеник в страната. Държавният глава...
Поредна провокация срещу мюсюлманите бе извършена в Благоевград навръх Националния празник на България. През нощта неизвестен засега извършител е хвър...
Скандална снимка на 27-годишен мюсюлманин със знамето на "Ислямска държава" взриви интернет. Фотосът на Ремзи Хасан, който се определя като имам на Ха...
Хасково. Ремзи Хасан от Харманли, който стана популярен с това, че има снимки във Фейсбук профила си с джихадисткото знаме, е самозванец. "Той е редо...
Ще си търся правата докрай. В момента обжалвам наложената ми административна глоба от 2000 лв. от Окръжен съд – Пазарджик в апелативен съд. Ще стигна...
Имамът на Рани лист прави 120 вида муски, не взема пари
Четене на сура Ал-Джинн успокоява душата Не вземам пари, защото Коранът не е за продан, казва той Убеден съм, че дори на онези, които тотално отхвър...
Пазарджик. Организацията на осъдените имами си е поставяла за цел проповядване на антидемократична идеология - на салафитското направление на исляма....