Родените на тези дати често имат проблеми с парите

Забелязали ли сте някога, че живеете от заплата до заплата

или дори излизате „на червено“, въпреки че финансите ви би трябвало да са добре?

Може би проблемът не е във вас лично. Нумеролозите смятат, че датата ви на раждане също може да повлияе на финансовото ви състояние .

Както пише списание City сблъсъците с някои хора просто носят енергия, която „изсмуква“ парите по-бързо, отколкото можем да ги спечелим. Нещо вътре във вас може просто да изисква спонтанност, мечтателност или неустоимо желание да угодите на другите. И това може да ви струва повече, отколкото си мислите.

6 ден от месеца (особено 6 юни)

Авторите пишат, че хората, родени на тези дати, живеят като в сън. А сънищата често са много скъпи. Те са склонни да се доверяват бързо на другите, да харчат пари светкавично и също така да поставят емоциите над логиката. Затова им се препоръчва да се научат да казват „не“, дори на себе си.

Ден 10 (особено 10 октомври)

Хората, родени на 10-ти, често са благословени с късмет, но само ако управляват сами парите си. Кредитът е голяма грешка за тях. Още по-голяма грешка е навикът да разчитат на другите. „Силата им се крие в самодостатъчността. След като осъзнаят това, те стават финансово недостижими“, пише в статията.

12 декември

Винаги зад тези хора има някаква тиха конкуренция. И не с някой конкретен, а със света: с всеки, който има повече, по-красив е и по-скъп. И най-голямото предизвикателство за тях е способността да отделят собствените си желания от това за признание от обществото. Започват да спестяват, когато спрат да играят тази „игра на сравнение“.

15 число на всеки месец

Хората, родени на тази дата, са любители на лукса, които лесно се увличат по нещо. Парите идват при тях, но и бързо изчезват.

21 и 22 от месеца

Тези хора често избират да игнорират парите. Интересуват се от материални неща, докато не ги сполетят дълговете. „Свободата е свещена за тях, затова трябва да внимават да не попаднат в оковите на дълговете“, добавят авторите.

