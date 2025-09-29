Ралица Паскалева с невероятно признание

Красивата актриса и водеща на "Игри на волята" - Ралица Паскалева, направи невероятно ризнания. Тя разкри най-големият си страх. Пред водещата на предаването "На фокус" Лора Крумова Паскалева обясни, че най-много се е страхувала от евентуални контузии за своя възлюбен Теодор Салпаров.

Винаги се вълнувам, като го гледам на терен. Вече той не е в професионалния спорт, но честно казано най-много ме е било страх от контузии, обясни тя.

Самият Салпаров обясни, че има 5 операции.

Знам, че ти си ходил с нея на снимките на "Игри на волята", каза пък Лора Крумова, като зададе и следващия си въпрос: Още ли продължава или вече приключи ходенето на такива места?

Преди два-три сезона за последно ходих, разказа Салпаров.

Не спирам да се изненадвам, намеси се и Ралица Паскалева. Вече седем сезона пристигат при нас най-различни хора. Този сезон имаме доста по-възрастни играчи - на по 47, 49 години. Това е шокиращо, наистина, уверявам ви. Това не е да влезеш да изиграеш един мач 3 часа примерно или четири. Това е един дълъг период - близо три месеца, с някакви адски лишения. Това са нечовеци, отбеляза водещата на "Игри на волята".

От 2017 г. Салпаров има връзка с актрисата Ралица Паскалева. Двамата сключват брак. През февруари 2018 г. е обявено, че чакат дете. През юли 2018 г. се ражда синът им – Максим. През октомври 2023 се ражда вторият им син.

