Планина от пари очаква 3 зодии

До 20 септември Вселената изпраща ясни сигнали към 3 зодии, че са на правилния път към финансово изобилие. Това е периодът, в който всичко се променя със светкавична скорост.

Близнаци

Близнаци, мечтаната ви заплата идва! До 20 септември работата и кариерата ви носят значителна финансова промяна . Вселената ви подтиква да следвате призванието си и да правите това, което наистина ви харесва. На 16 септември Луната е в съвпад с Юпитер и всичко, до което Юпитер се докосне, се разширява, включително финансите ви! Възможни са повишения, по-високо заплащане, бонуси или дори предложение за нова работа. Продължавайте да полагате усилия, защото разплатата наближава по-бързо, отколкото си мислите!

Дева

Деви, пригответе си джобовете, парите идват от всички страни! На 18 септември Меркурий преминава във Везни, отваряйки вратата към финансов растеж и комуникация за пари. Този транзит продължава до 6 октомври и носи шанс най-накрая да се възстановите финансово. Очаквайте връщане на стари дългове или инвестиции, непланирани печалби, по-добри преговори на работното място. Но не позволявайте на другите да се възползват от вас. Ако работите в екип, уверете се, че всеки си върши своята част.

Лъв

Лъвове, спрете да работите, време е парите да дойдат при вас! На 19 септември Венера навлиза в Дева и остава там до 13 октомври. Венера е планетата на парите и удоволствието, а сега носи стабилност и неочаквани финансови печалби. Може да ви се струва, че всичко се е променило за една нощ, но всъщност това е резултат от работата ви досега, пише „ Вашето танго “. Това е идеалният период да започнете собствен бизнес, да намалите ненужните разходи и да инвестирате в себе си, пише zajenata.bg. Не харчете импулсивно, инвестирайте разумно в бъдещето си!

