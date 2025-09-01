Омбудсманът смълча Ризова с пример

Омбудсманът гостува в новия сезон на „Лице в лице“ и остави водещата без думи.

Тя разкри сериозни пропуска в законодателството и нормативните актове. Велислава Делчева даде и пример, който смълча Цветанка Ризова.

"Жена от София ни информира, че на нейната адресна регистрация има 80 фирми, за които тя не знае. Във Варна пък мъж каза, че има 45 фирми на неговата адресна регистрация. Излиза, че ако знаете моя адрес, може да отидете в Агенцията по вписвания и да си регистрирате фирма на моя адрес", каза Делчева в ефира на bTV.

"С Министерство на правосъдието и Народното събрание ще поправим това. За в бъдеще, който иска да регистрира фирма, ще трябва да представи документ за собственост, или ако е наемател или ползвател на имота - декларация от страна на собственика.

По този начин хората няма да получават големи сметки за парно и ток, и няма да бъдат търсени от кредитни фирми", добави Велислава Делчева.

