Нови факти за обира в Лувъра. Излезе запис на крадците

Френските разследващи разпространиха нови кадри от видеонаблюдението в Лувъра, които хвърлят светлина върху един от най-смелите обири в Европа през последното десетилетие. На записите се вижда как двама маскирани мъже нахлуват в галерия „Аполон“ и за минути изпразват витрини със скъпоценности на стойност 76 милиона паунда — съкровища, които и до днес липсват.

Четири минути, които разтърсиха музея

Видеото, излъчено от френското предаване Sept à Huit, показва как двамата нападатели действат с хладнокръвие, което контрастира с аматьорските им методи. Единият разбива стъклото с предмишницата си, сякаш е тренирал точно този удар. През образуваната цепнатина той изважда три бижута и ги прибира под светлоотразителното си яке, докато стъклото се сипе около него.

След секунди двамата вече са пред втора витрина — по-голяма, по-тежка, по-укрепена. Работят в синхрон, без да говорят. Разбиват, грабят, изчезват. Цялата операция трае от 9:35 до 9:39 сутринта на 19 октомври — време, в което в музея вече има персонал, но още няма посетители.

Планът: камион, стълба и ъглошлайф

Разследването показва, че групата е действала с предварителна подготовка, но не и с професионализъм. Крадците паркирали товарен камион под прозорец на галерията, разгънали стълба и проникнали вътре, след като счупили стъклото. Вътре използвали ъглошлайф, за да разрежат защитните кабини — шумен и рисков метод, който обаче се оказал достатъчно ефективен.

Двама от групата работели в залата, докато други двама чакали отвън, готови да поемат плячката.

Арести, ДНК следи и признания — но без бижута

Само седмица след обира полицията задържа двама мъже от Сен Сен Дени. Единият е арестуван на летище „Шарл дьо Гол“, докато се опитвал да замине за Алжир. И двамата са добре познати на органите на реда за предишни взломни кражби.

Ключов пробив идва от каска, изоставена на мястото на престъплението — по нея е открита ДНК, която съвпада с един от задържаните.

В следващите дни са арестувани още петима души. На двама от тях — 37-годишен мъж и 38-годишна жена — са повдигнати обвинения за участие в организирана престъпна група. Тримата останали са освободени.

Общо петима са обвинени до момента, но нито едно от откраднатите бижута не е намерено.

Разследването буксува, но не спира

Три месеца след обира главният прокурор на Париж Лор Бекуо признава, че разпитите не са довели до нови следи. Въпреки това случаят остава приоритетен: „Целта ни е ясна — да върнем бижутата“, заявява тя.

Аматьори, които надхитриха системата

Френските власти са категорични: групата не е част от международни престъпни мрежи. Това са дребни крадци, които по необясним начин успяват да извършат обир в един от най-охраняваните музеи в света.

И докато разследването продължава, Лувърът остава с празни витрини, а френските коронни бижута — с неизвестна съдба.

