Нова мода в маникюра. Завърна се стилът на принцеса Даяна /СНИМКИ/

Червени нокти и френска линия сменят неоновите цветове

09 ное 25 | 16:51
639
Мира Иванова

След години на експерименти и неонови цветове, ноктите се връщат към класиката. Десетилетие по-късно, модата на 90-те отново е на върха – този път с модерна интерпретация

Маникюрът, доскоро поле за смели и екстравагантни експерименти, отново открива очарованието на простотата. В салоните за красота все по-често се забелязват познати силуети и цветове от миналото – дълбоко червено, френски върхове и изчистени форми.

Класиката е новият тренд

Вечният червен лак се завръща като символ на елегантност и увереност. През 90-те той беше задължителен за всяка стилна жена – от холивудските звезди до градските модни икони. Днес този нюанс отново властва, но в по-съвременни версии – бордо, керемидено и гланцово червено с гел ефект.

Също така, френският маникюр преживява своя ренесанс. Белите върхове върху нежен розов или млечен фон вече имат десетки вариации – от цветни линии до златисти акценти. Класиката остава, но с модерна доза характер.

Носталгия с ново лице

Завръщането на 90-те не е просто моден каприз, а отражение на желанието за стабилност и познатост. След години на блясък и експерименти, потребителите търсят нещо вечно, изискано и практично. Маникюрът в стил 90-те носи именно това усещане – ретро визия, адаптирана към днешния динамичен начин на живот.

Как да постигнете ефекта у дома

  • Заложете на червен лак с висок блясък – класика, която подхожда на всеки повод.

  • Изберете френски маникюр с щипка модерност – например с цветен връх или тънка металическа линия.

  • Поддържайте ноктите си естествени и добре оформени – дългите и остри форми остават в миналото.

  • Не забравяйте грижата за нокътната плочка и кожичките – модерната естетика залага на здравето и минимализма.

Тенденцията, която ще остане

90-те години винаги ще бъдат синоним на стил и увереност. Връщането на класическите червени тонове и френските върхове е доказателство, че добрият вкус никога не излиза от мода. И докато тенденциите идват и си отиват, едно остава сигурно – класиката винаги намира начин да се завърне.

Автор Мира Иванова

