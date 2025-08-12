Най-известният веган ресторант фалира

Прави само това, което можеш. Древната поговорка е в сила и днес.

Neat Burger - най-известният веган ресторант, с препратка за собствениците му, който са топ звезди, подаде молба за фалит и закриване.

Седемкратният шампион он Формула 1 Люис Хамилтън и носителят на Оскар и три Златни глобуса актьорът Леонардо ди Каприо загубиха 20 милиона долара от ресторантите за веганска бърза храна.

Това съобщава Mash in Sports с позоваване на документи на UK Companies House.

Ресторантите бяха открити в Лондон, Милано и Ню Йорк през 2019 година.

През 2021 г. загубите са били 4.3 милиона долара, а през 2022 г. - 10.6 милиона долара.

