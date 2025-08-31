Най-богатата принцеса в Европа вдигна разкошна сватба (Снимки)

Луск и стил. Така може да се опише сватбата на най-богатата принцеса в Европа.

Принцеса Мари Каролин, дъщеря на наследствения принц Алоис и принцеса Софи, каза „да“ на венецуелския инвестиционен мениджър Леополдо Мадуро Волмер пред огромно множество във Вадуц Катедралата „Свети Флорин“, в сърцето на Лихтенщайн.

Церемонията, водена от епископ Бенно Елбс, бе последвана от елегантен прием във Вадуцкия замък – красива средновековна крепост, дом на лихтенщайнската владетелска фамилия от 1939 г.

28-годишната внучка на монарха Ханс-Адам II, наричана от швейцарския таблоид Blick „най-богатата принцеса в Европа“, сияеше на сватбения си ден. Тя беше облечена в изискана рокля с бродерии и воал платнено-плуметис с дантелен кант. Най-впечатляващият елемент беше уникалната „Habsburg Fringe“ тиара, наследствена от XIX век, вместо традиционната флорална тиара, носена от нейната майка. Тя бе съчетана с каскадна букетна композиция от бели цветя, излъчваща царствена елегантност.

Сватбата събра представители от европейски кралски домове – сред почетните гости бяха принц Николаус от Лихтенщайн, принцеса Маргарита от Люксембург и Премиер-министър Бригите Хаас.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com