Много силна магнитна буря обхвана Земята

Силна геомагнитна буря обхвана Земята през тази нощ. Достигнат е К-индекс 8 от скалата с 9 бала, съобщават от Националния институт по геофизика, геодезия и география при Българската академия на науките (НИГГГ-БАН).

Геомагнитната буря е в резултат от изхвърлената преди два дни коронална маса от Слънцето. Активният регион AR4341, който я произведе, се намира в геоефективна позиция. Това, в комбинация със скорост от над 2000 километра в секунда, позволи на плазмения поток да достигне нашата планета за доста кратко време, поясняват от НИГГГ-БАН.

През целия ден вчера, Земята беше обхваната и от силна радиационна буря, която е опасна за комуникациите и източник на повишена радиация за екипажите и пътниците на полетите във високите географски ширини.

Налице са и условия за полярни сияния, които при ясно време може да се забележат и от територията на нашата страна, съобщават от Националния институт по геофизика, геодезия и география при БАН.

На 12 ноември 2025 г. в Геомагнитната обсерватория - Панагюрище на Националния институт по геофизика, геодезия и география (НИГГГ) при Българската академия на науките (БАН) бяха регистрирани стойности на екстремно силна магнитна буря в ранните часове на деня, каза тогава за БТА доц. д-р Петя Трифонова - геофизик в НИГГГ-БАН. „Тогава на територията на България бе регистрирана магнитна буря с най-висок клас и това бе резултат от канонадата от слънчеви изригвания през последните три дни", обясни тя.

Доц. Петя Трифонова каза през ноември, че магнитните бури влияят на някои по-чувствителни хора, предизвиквайки при тях главоболие, ускорен пулс, аритмия, безпокойство или нарушения на съня.

От технологиите, най-уязвими от магнитните бури са спътниците, при които може да има прекъсване на връзката със Земята, нарушаване на управлението, могат и да пропаднат във височина заради по-високата плътност на атмосферата. Засягат се също телекомуникациите. Ако магнитните бури продължат повече, може да се засегнат и електропреносните системи, електропроводите и трансформаторите, обясни тогава доц. Трифонова.

Силата на магнитните бури се определя със степени и се означава с т.нар. К-индекс. Степените на този индекс се изменят от 0 до 9. При стойности от 0 до 3 стълбчетата на индекса са оцветени в зелено (полето е спокойно), при 4 - в жълто (внимание!) - има наблюдавани смущения на полето, а при стойности от 5 нагоре - в червено, регистрирана е буря.

