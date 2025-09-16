Меган на седмото небе заради Хари

Меган Маркъл отпразнува завръщането на съпруга си принц Хари от пътуванията му в Украйна и Обединеното кралство.
Публикация в официалния Instagram акаунт на Меган, показва как тя отбелязва завръщането на херцога на Съсекс в Калифорния със снимка, на която се вижда ръка, която пълни две чаши с вино.
"Когато любимият ти се върне в града...", гласи текстът, добавен към снимката.
Завръщането на Хари в Калифорния - където той и Меган живеят с двете си деца, принц Арчи и принцеса Лилибет - идва заедно с друг повод - рождения му ден. Принцът навърши 41 години.
Завръщането на принц Хари бележи и края на последните му пътувания в чужбина, които включваха ангажименти в Обединеното кралство, среща с баща му, крал Чарлз, и неочаквана спирка в Украйна, второто му пътуване до страната тази година.
Хари пристигна в Украйна преди няколко дни и прекара деня в столицата Киев с фондацията си Invictus Games Foundation, която организира състезания в параолимпийски стил за ветерани и членове на въоръжените сили, след покана от украинското правителство.
Той заяви пред The Guardian, първото издание, което съобщи новината за пътуването му, че "трябваше да се консултирам с жена ми и британското правителство, за да се уверя, че всичко е наред. След това дойде официалната покана."
