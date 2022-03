Хари прибегнал към алкохол след смъртта на Даяна

Принц Хари заяви, че е злоупотребявал с алкохол, за да се опита да се справи с травмата от смъртта на майка си принцеса Даяна, съобщава БиБиСи. Херцогът на Съсекс също така е бил готов да взима наркотици, за да „се почувства различно от начина, по който се е чувствал“ повече от десетилетие след смъртта на принцеса Даяна.

Хари разговаря с водещата на американското токшоу Опра Уинфри в новата им стрийминг поредица за психичното здраве. Той също така говори за паник атаките и тревожност, които е имал, както и преживяванията си на погребението на Даяна. Принцесата на Уелс загина в автомобилна катастрофа, докато беше преследвана от папараци в Париж през август 1997 г.

Говорейки пред Опра Уинфри за сериала The Me You Can't See по Apple TV, Хари определи възрастта между 28 и 32 години като "кошмарно време в живота му", по време на което е имал пристъпи на паника и силно безпокойство.

"Психически бях разпилян", каза той. "Бях готов да пия алкохол, бях готов да вземам наркотици, бях готов да опитам и да правя нещата, които ме караха да се чувствам различно от начина, по който се чувствах", споделя Хари.

Той казва, че е злоупотребявал с пиенето, "не защото се наслаждавах на алкохола, а защото се опитвах да замаскирам нещо".

Принц Хари вървеше зад ковчега на майка си на нейното погребение, заедно с брат си, баща си, чичо си и дядо си. "Нещото, което най-силно си спомням, беше звукът от копитата на конете“, споделя той.

"Сякаш бях извън тялото си и просто се разхождах, правейки това, което се очакваше от мен. Показвайки една десета от емоцията, която показваха всички останали: това беше майка ми - вие никога дори не я срещнахте", казва Хари.

През март 36-годишният принц и съпругата му дадоха интервю пред Опра за живота им в кралското семейство и въздействието му върху психичното им здраве. В подкаст миналата седмица принц Хари заяви, че е решен да „прекъсне цикъла на болката“ във възпитанието на собствените си деца, и сподели, че е ходил на психотерапия, пише "ЛейдиЗоун".