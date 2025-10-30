Трус в Бъкингам! Чарлз нанесе финалния удар на брат си

Крал Чарлз III лишава брат си принц Андрю от останалите му титли и го гони от кралската му резиденция, съобщиха от Бъкингамския дворец.

В изявление от двореца посочиха, че от сега нататък Андрю ще бъде известен като Андрю Маунтбатън-Уиндзор, а не като принц.

Този ход следва разкритията за отношенията на Андрю с осъдения за сексуални престъпления Джефри Епстийн, посочва Асошиейтед Прес.

Принц Андрю е херцог на Йорк. 65-годишният Андрю е по-малкият брат на Чарлз и втори син на покойната кралица Елизабет.

Епстийн, който се самоуби в затвор в Манхатън на 66-годишна възраст, след като бе арестуван по обвинение за търговия с хора с цел сексуална експлоатация, беше в топли приятелски отношения с принц Андрю в продължение на много години. Американката Вирджиния Джуфре твърди, че Епстийн я е принуждавал да прави секс с приятели на бизнесмена, в числото на които посочи поименно принц Андрю, Бил Клинтън, Донълд Тръмп и др. По данни от следствието, от 2002 до 2005 г. Епстийн експлоатира непълнолетни момичета, като им плаща за секс. Самият милиардер така и не призна вината си.



