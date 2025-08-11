Голяма рокада в бТВ. Нов водещ тази вечер

Голяма рокада в бТВ от тази вечер. Телевизионният журналист Константин Динчев се присъединява към екипа водещи в частната телевизия. Той ще започне да води късната емисия на новините от 11 август.

Константин Динчев е опитен водещ и журналист с дългогодишна кариера в медиите. Отразявал е редица значими теми - от природни бедствия до международни конфликти, като винаги се стреми да поднася информацията по ясен, точен и обективен начин.

Посрещаме с добре дошъл Константин като най-новото попълнение в силния ни екип от доказани водещи, каза Асен Иванов, директор на отдел „Новини, актуални предавания и спорт“ в bTV Media Group.

Друг от водещите на bTV Новините - Ивайло Везенков, продължава своя професионален път в медията, като поема ново предизвикателство. Той ще се фокусира върху създаване на съдържание за локални продукции и подкаст проекти, където ще допринася със своя опит и креативен подход към разказването на истории.

Константин Динчев е завършил математическата гимназия „Д-р Петър Берон“ във Варна, след което продължава образованието си със специалност „Журналистика“ във Факултета по журналистика и масова комуникация на Софийския университет „Св. Климент Охридски“.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com