Една зодия се къпе в пари. Септември сбъдва желания /ПЪЛЕН ХОРОСКОП/

Септември 2025 се очертава като месец на трансформация и дълбоко осмисляне. Две мощни затъмнения – лунно в Риби на 7-ми и слънчево в Дева на 21-ви – създават енергиен коридор, който ще отвори врати към нови възможности. Сатурн се завръща в знака Риби, призовавайки всички ни към равносметка и приключване на стари модели, пише dunavmost.com.

Между затъмненията Уран забавя своя ход, давайки ни шанс да осмислим промените от последните месеци. Не бързайте напред, а използвайте този период за интеграция и разбиране на вътрешните си процеси. След есенното равноденствие на 22-ри Слънцето преминава във Везни, донасяйки така нужния баланс и хармония. Използвайте този месец, за да пренаредите приоритетите си, да завършите започнатото и да се подготвите за плодотворната есен, пише още dunavmost.com.

Овен

Септември ви носи усещане за нов старт. Лунното затъмнение на 7-ми активира вашата духовна сфера и ви кара да преосмислите вътрешните си ценности. Около 15-ти се отваря възможност за финансово подобрение, която не бива да пропускате. Слънчевото затъмнение на 21-ви фокусира вниманието ви върху работната среда и здравето – време е за нови навици и по-добра организация. След равноденствието партньорствата излизат на преден план, носейки както предизвикателства, така и възможности за задълбочаване на връзките. Използвайте края на месеца за възстановяване на баланса в отношенията.

Телец

Верни на природата си, през септември ще търсите стабилност сред промените. Лунното затъмнение на 7-ми раздвижва социалния ви кръг, привличайки нови и интересни запознанства. Венера засилва креативността ви особено след 10-ти, давайки ви възможност да блеснете в артистични начинания. Слънчевото затъмнение на 21-ви отваря сърцето ви за романтика и самоизразяване. Бъдете готови за неочаквани обрати в любовта! Равноденствието насочва вниманието ви към практични въпроси и ежедневни задължения. Намерете баланс между отдаването на удоволствия и изпълнението на задачи.

Близнаци

Септември 2025 е месец на големи промени за вас. Лунното затъмнение на 7-ми преобръща представите ви за професионална реализация и може да донесе неочаквано признание. Меркурий, вашата управляваща планета, активизира домашната сфера след 3-ти, подтиквайки ви към преместване или обновяване на дома. Слънчевото затъмнение на 21-ви бележи повратна точка в семейните отношения, а равноденствието отваря врата към творчески проекти и романтични приключения. Възползвайте се от космическите енергии, за да трансформирате живота си към по-добро.

Рак

Емоционалната дълбочина на септември резонира с вашата чувствителна природа. Затъмнението на 7-ми разширява хоризонтите ви и ви подтиква към духовно израстване или образователни начинания. Средата на месеца носи интензивни комуникации и възможност да изразите най-съкровените си мисли. Слънчевото затъмнение на 21-ви засяга вашия сектор на общуването и краткосрочните пътувания, създавайки възможности за нови контакти. След равноденствието фокусът се измества към дома и семейството. Използвайте този период, за да създадете по-хармонична атмосфера в личното си пространство.

Лъв

Септември ви призовава да преосмислите отношението си към ресурсите. Лунното затъмнение на 7-ми разкрива дълбоки истини за споделените финанси и емоционалната интимност. В средата на месеца самочувствието ви се повишава, давайки ви увереност да поискате каквото заслужавате. Слънчевото затъмнение на 21-ви предизвиква трансформация във финансовата сфера – възможно е да получите неочаквани средства или да откриете нов източник на доходи. След равноденствието комуникацията става ключова. Споделете идеите си, защото те могат да намерят благодатна почва за реализация.

Дева

Септември е вашият месец. Лунното затъмнение на 7-ми преобразява взаимоотношенията ви, носейки яснота относно партньорствата. Първата половина на месеца е идеална за работа по личните проекти и грижа за себе си. Слънчевото затъмнение на 21-ви, което се случва във вашия знак, бележи мощен личен рестарт и възможност да промените посоката на живота си. Използвайте тази енергия, за да заложите нови основи. След равноденствието финансовите въпроси излизат на преден план. Анализирайте ресурсите си и направете план за стабилно бъдеще.

Везни

Месецът започва с покана за интроспекция. Затъмнението на 7-ми активира вашия сектор на здравето и ежедневните задължения, носейки прозрения за подобряване на рутината. Първите три седмици са време за вътрешна работа, завършване на стари проекти и медитация. Слънчевото затъмнение на 21-ви отключва подсъзнателни процеси и може да донесе важни сънища или интуитивни прозрения. Големият момент настъпва след равноденствието, когато Слънцето влиза във вашия знак и поставя началото на вашата лична Нова година. Енергията ви се възражда, а чарът ви е неустоим!

Скорпион

Социалните връзки и колективните начинания излизат на преден план през септември. Лунното затъмнение на 7-ми разпалва креативността ви и може да донесе романтични възможности. Средата на месеца е благоприятна за изразяване на талантите и споделяне на идеите си с приятели. Слънчевото затъмнение на 21-ви трансформира вашия социален кръг, привличайки хора, които подкрепят истинските ви цели. След равноденствието се обърнете навътре – имате нужда от почивка и възстановяване преди новия цикъл. Доверете се на интуицията си за важни решения.

Стрелец

Професионалната сфера е във фокус през септември. Лунното затъмнение на 7-ми преобръща домашната ситуация и може да донесе промяна в жилището или семейните отношения. Първата половина на месеца е наситена с кариерни възможности, които не бива да пропускате. Слънчевото затъмнение на 21-ви бележи повратна точка в професионалния ви път – очаквайте промени в длъжността или ново признание. След равноденствието социалният ви живот се активизира. Разширете мрежата от контакти и се включете в групови проекти, които резонират с вашите идеали.

Козирог

Септември разширява хоризонтите ви. Лунното затъмнение на 7-ми трансформира начина, по който комуникирате и възприемате информация. Първата половина на месеца е идеална за обучение, пътувания и споделяне на знания. Слънчевото затъмнение на 21-ви отваря врати към нови интелектуални или духовни пътища. Възможно е да получите покана за образователно пътуване или международен проект. След равноденствието кариерата излиза на преден план. Използвайте натрупания опит, за да се издигнете в професията и да постигнете отдавна желаните цели.

Водолей

Трансформация е ключовата дума за вас през септември. Лунното затъмнение на 7-ми предизвиква промени във финансовата сфера и ви кара да преосмислите ценностите си. Средата на месеца носи възможности за съвместни проекти и задълбочаване на интимните връзки. Слънчевото затъмнение на 21-ви активира най-дълбоките нива на психиката, водейки до прозрения и освобождаване от стари травми. След равноденствието се отваряте към нови хоризонти. Планирайте пътуване, запишете се за курс или разширете бизнеса си – звездите подкрепят растежа.

Риби

Септември поставя фокус върху взаимоотношенията. Лунното затъмнение на 7-ми, което се случва във вашия знак, бележи личен рестарт и ви дава възможност да преоткриете себе си. Сатурн се завръща в Риби, носейки важни уроци за структура и отговорност. Слънчевото затъмнение на 21-ви трансформира партньорствата, било то романтични или бизнес. Готови ли сте за нов тип отношения, основани на равнопоставеност? След равноденствието емоционалната интимност и финансовите въпроси изискват вниманието ви. Погрижете се за споделените ресурси и душевната си дълбочина.

