Драма в "Игрите"! Едно племе се озова в Изолатора, предстои съдбоносна битка

Победната серия на племето на Феномените приключи с тежка загуба в битката за територия в “Игри на волята” тази вечер. Сините допуснаха множество грешки и се озоваха в Изолатора. Превърналата се в култова заради суровите си условия локация ще замени Брега на отчаянието във Войната на племената от сега нататък и отново ще тества издръжливостта на участниците.

Денят за племената започна с избор на нови капитани. Жълтите и Сините единодушно селектираха своите лидери в лицето на компютърните специалисти Сапунджиева и Траян. По-различна беше ситуацията за Лечителите, при които цари разделение между коалициите. Техен капитан тази седмица ще бъде бившата състезателка по волейбол Карина.

По време на битката добрата екипна работа на Завоевателите им позволи да завоюват победата. Триумфът им осигури шанса да прекарат следващата седмица в комфорта на Резиденцията за първи път от началото на предаването. Въпреки че зъболекарят Лъчезар си тръгна от надпреварата по медицински причини, Лечителите съумяха да преодолеят различията си и да грабнат Стопанството.

​Отпадналият Лъчезар е следващият ексклузивен гост в подкаста “След Игрите”, където разказва за разделението при Зелените, за участието си в приключението в Дивия север и за фаворита си за голямата победа. Утре в екстремното риалити предстои битка от съдбоносно значение.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com