Чудо! Кой пристигна на нашето море

Вече се вижда, че климатичните промени побъркват и животните.
Първите лебеди са пристигнали във Варна.
В миналото лебедите долитаха през декември. Обикновено те долитат през ноември, но последните години в края на октомври.
Сега пристигат още през септември,пише Петел.бг.
"Гостите от север са вече тук.
Първоначално бяха сред плуващите, после се усамотиха по-встрани.
НАПОМНЯНЕ: Не ги хранете с хляб, гризки и солети!", пише гражданин.
Ето коментари:
Много рано са дошли!
И аз се учудих.
Бяха само на сантиметри от плуващите.
Младият лебед е още с бебешкото си оперение.
