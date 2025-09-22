Чудо! Кой пристигна на нашето море

Вече се вижда, че климатичните промени побъркват и животните.

Първите лебеди са пристигнали във Варна.

В миналото лебедите долитаха през декември. Обикновено те долитат през ноември, но последните години в края на октомври.

Сега пристигат още през септември,пише Петел.бг.

"Гостите от север са вече тук.

Първоначално бяха сред плуващите, после се усамотиха по-встрани.

НАПОМНЯНЕ: Не ги хранете с хляб, гризки и солети!", пише гражданин.

Ето коментари:

Много рано са дошли!

И аз се учудих.

Бяха само на сантиметри от плуващите.

Младият лебед е още с бебешкото си оперение.

