Четири зодии, чиито целувки са незабравими

Липсвате ли на бившите си? Оставят ли хората, които обичате, да искат още от вас? Смята се, че тези четири зодиакални знака са сред най-незабравимите, когато става дума за целувки:

ТЕЛЕЦ

По природа чувствен, Телецът е управляван от Венера - планетата на любовта и удоволствието. Като земен знак, вие естествено включвате всички сетива и създавате дълбоко интимна атмосфера.

Бавният ви и търпелив подход изгражда напрежение, което прави всяка целувка специална и запомняща се.

Не бързате - когато най-после се приближите, моментът изглежда напълно заслужен, а партньорът ви остава напълно омагьосан.

ВЕЗНИ

Също управлявани от Венера, Везните носят баланс, нежност и емоционален комфорт във всяка целувка.

Вие естествено се настройвате към партньора си и създавате усещане за лекота и близост, което действа

магнетично.

Стилът ви е фин и романтичен - никога натрапчив, но винаги оставя желание за още. Вашите целувки са нежни, внимателни и трудно се забравят.

СКОРПИОН

Управляван от Марс, Скорпионът внася силна страст и интензивност във всяка целувка. Когато целунете някого, това идва от истинско желание и дълбока емоция.

Присъствието ви е силно и създава мощна връзка, която остава дълго след като моментът е отминал.

За вас целувката никога не е случайна - тя е дълбока, магнетична и често напълно незабравима.

РИБИ

Мечтателни и романтични, Рибите превръщат целувката в почти филмово преживяване. С богатото си въображение и силна емоционалност създавате моменти, които изглеждат сякаш извън времето.

Напълно се потапяте в мига и карате партньора си да се чувства така, сякаш нищо друго няма значение.

Нежни, но дълбоко отдадени, вашите целувки оставят трайно впечатление, към което човек често иска да се върне отново, пише Bulgaria ON AIR.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com