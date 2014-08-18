Бунтарите на Света гора

Разколниците в Есфигмен не признават Вселенския патриарх

Света гора - София. В Света гора един от двайсетте манастира не е като останалите. Манастирът Есфигмен твърди, че е най-верен на православната традиция, затова и монасите му се смятат за по-православни от останалите. Наричат себе си зилоти и в стремежа си да пазят вярата чиста изпадат в крайности, които водят до шумни скандали, нетипични за спокойствието в Монашеската република. В йерархията на Света гора манастирът се намира на 18-о място. В новините в южната ни съседка обаче често е сред водещите теми. Монасите са обявени за разколници. Те не признават Вселенския патриарх, под чието подчинение се намират, обвинявайки го в опити за сближаване с Римокатолическата църква. Последният шумен скандал в Есфигмен бе юли миналата година, когато група монаси хвърляха камъни и коктейли "Молотов" по съдия-изпълнители, опитали се да ги изведат от манастира.

До Есфигмен се стига само пеш. Корабчетата с поклонници пропускат пристанището му, защото нямат право да спират в размирната обител. "Това е само една от санкциите, наложени на светата обител заради ценностите, които изповядва", разказва един от послушниците от Зографския манастир, присъствал често на служби в Есфигмен. Манастирът се намира в североизточната част на Атон. По ирония на съдбата, макар че е най-близо до света, е изцяло откъснат от него и се изживява като остров, пазещ чиста вярата.

"Православие или смърт". Черни и жълти знамена с този стряскащ надпис се веят над манастира, като първоначално оставят впечатление по-скоро за пиратски кораб, отколкото за света обител. Едва ли има по-подозрителни монаси от есфигменци. Измерват с поглед, оглеждат облеклото, малцина поздравяват.

"В манастира не можеш да влезеш с къси ръкави дори да е 50 градуса навън", ме предупреди един от братята в българския манастир. "Не се изненадвай, ако преди да влезеш в църквата, те спрат и попитат дали си кръстен", добави той. Подобно отношение в другите атонски манастири няма. В Есфигмен обаче нещата стоят по друг начин. "Сутрин преди служба монах минава през всички килии, за да се убеди, че всички са отишли в църквата. Поклонниците, които са решили да пропуснат молитвата, нямат шанс, защото буквално ще ги изритат", уточнява Камен, който е послушник в Зографския манастир и бил свидетел на подобно разбуждане.

"В Есфигмен не поменават в молитвите си Вселенския патриарх. Обвиняват го в сближаване с римокатолиците", обяснява отец Йоан. 120 са монасите в светата обител, като наричат себе си зилоти. "Буквално преведено, зилот означава ревнител. Есфигменци смятат себе си за по-ревностни в служението. Съвременното значение на думата обаче е натоварено с отрицателен смисъл. Зилот е този, който по някакъв начин се е отделил и не е в общение с официалната църква", добавя отец Климент.

Монашеското братство не е в канонично общение с другите светогорски манастири, а единствено с гръцките старостилци. "Ако някой от нас иска да отиде, за да се причести в Есфигмен, ще му бъде отказано, което за съжаление е голям проблем", казва отец Климент. "Иначе приемат поклонници, но когато стане дума за причастие, което е най-голямото тайнство в православието, им се отказва, ако не изповядват техните идеи", продължава отецът.

В архондарика на манастира, където посрещат поклонниците с чаша кафе и локум, има листовки на гръцки и на руски, където приятели на манастира обясняват в кратце бунта му. "Светата обител Есфигмен води борба против ереста екуменизъм и по тази причина монасите са подложени на гонения. Тези гонения започнаха през 1974 г. заради вярата ни, а днес вече те имат не само административен, но и физически характер", пише в декларацията.

Всъщност всички светогорски монаси спират да поменават в молитвите си Вселенския патриарх през 1924 г. след замяната на Юлианския с Григориански календар през 1924 г. След редица компромиси манастирът Есфигмен остава единствен защитник на стария стил и ярък изобличител на екуменизма на вселенските патриарси. Протестът на монасите се изостря след двустранното снемане на анатемите от патриарх Атинагорас и папа Павел VI през 1965 г. Първоначално Свещеният Киносис (парламентът на Света гора) дава право на всеки от манастирите да избера как да реагира на снемането на анатемата от еретиците. Не след дълго обаче Кинотисът изключва представителите на Есфигмен от заседанията си, а през 1974 г. го изолира и прекъсва комуникациите, снема игумена му и нарежда на монасите да напуснат Света гора. До днес есфигменските монаси нямат свои представители в институциите на Света гора. Тъй като диалогът буксува, на манастира е наложена забраната за доставка на храни, лекарства и гориво. Затова и есфигменското монашеско братство е най-бедното. Въпреки това отказва помощи.

"Забранени са ни не само нужните ни за живот средства, но и усилията, които полагаме да запазим чистотата на православната вяра", пишат още в декларацията си есфигменци. "Те критикуват Вселенския патриарх. Не мога да кажа, че не са прави в обвиненията в екуменизъм, защото всяко православно сърце, като види действията на патриарха, не може да остане безразлично", казва отец Климент. Според един от послушниците пък, ако патриарх Вартоломей продължава да търси сближаване с Рим, до няколко години и други светогорски манастири ще последват Есфигмен.

В размирния манастир денят минава в труд и молитва. От 2002 г. Светият синод на Вселенската патриаршия обявява монасите за разколници и незаконни окупатори. Те обаче отказват да напуснат манастира, който оттогава е подложен на строго ембарго по суша и море. В сблъсъци през 2006 г. седем монаси бяха сериозно ранени. Три години по-късно пък 14 монаси и игумен Методий бяха осъдени на една година пробация за нарушаване на обществения ред и отказ да се съобразят с решенията на църковните и светските власти.