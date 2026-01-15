Британската Ванга хвърли бомба за Хари и Меган

Прочут медиум на звездите направи изненадващо предсказание за принц Хари и Меган Маркъл. Джейн Уолъс е наричана британската Ванга и е работила с имена като Ким Кардашиян, Кайли Дженър и Кейт Хъдсън.

Според екстрасенса херцогът и херцогинята на Съсекс ги очакват натоварени 12 месеца, както и една шокираща новина. Джейн прогнозира, че през 2026 г. двойката ще има още едно дете. Тя разкрива: „Усещам, че Меган е на много добро място – емоционално, психически, физически и духовно. Сякаш всичко в нея се подрежда. Бракът е силен и стабилен и за тях двамата бих казала, че предстои новина за нова бременност. Смятам, че ще има още едно бебе – да, виждам я да има още едно дете. Мисля, че в крайна сметка тя ще има четири деца“, споделя гуруто пред The Sun.

В същото време Джейн не смята, че завръщането на Меган към актьорската кариера ще бъде успешно: "Кариерата ѝ ще се насочи повече към продукти – ще има възможности в актьорството, но не усещам, че ще се върне на нивото, на което беше. Тя ще опита, но не мисля, че ще успее. Ще направи още един опит в сферата."

Новина за бременност със сигурност би било изненада. В миналото Хари е казвал, че иска да има най-много две деца, предвид нарастващите му притеснения за бъдещето на Земята. В разговор с покойната активистка и експерт по шимпанзетата Джейн Гудол за британския Vogue през септември 2019 г., редактирано от Меган, Хари казва, че би имал „две, максимум“, когато Гудол го пита колко деца би искал да има със съпругата си.

Докато двамата обсъждат изчерпващите се ресурси на планетата, Хари заявява: „Трябва да напомняме на всички, че това са неща, които се случват сега. Ние вече живеем в тази реалност. Ние сме жабата във водата и тя вече е завряла. Което е ужасяващо.“

Хари признава, че отношението му към планетата се е променило след раждането на сина му Арчи. „Сега гледам на това по съвсем различен начин, без съмнение“, казва той. „Но винаги съм искал да се постарая да осигуря това, още преди да имам дете.“ Когато Джейн го предупреждава: „Но не прекалено много“, Хари отговаря: „Две, максимум.“

