Бомба в "Ергенът"! Нови правила и ново момиче

Във вторник вечер зрителите на bTV и „Ергенът“ ще станат свидетели на ход, който отново ще разклати баланса в романтичното риалити – ново момиче ще прекрачи прага на имението и директно ще заяви интереса си към един от ергените. Елизабет се познава с Крис от 10 години, но дали появата ѝ е свързана с борбата за неговото сърце или ще насочи вниманието си към някой от другите ергени, предстои да разберем. Влизането ѝ по време на вечерния коктейл не просто ще изненада останалите, а ще постави началото на ново напрежение и пренареждане на крехките връзки. Как ще реагира Крис и какви тайни ще излязат наяве – зрителите ще видят във вторник.

Коктейлът тази седмица идва с нови правила, които носят повече възможности, но и повече риск. Ергените вече ще могат да дават рози на всяка дама, към която проявяват интерес, а дамите – не само да отказват, но и да приемат повече от една роза. Изборите стават по-сложни, а последствията – по-лични. Паралелно с това динамиката между тримата ергени също се променя, изправяйки ги пред неочаквани решения и ситуации, в които искреността ще бъде подложена на изпитание. Кои дами ще напуснат имението и ще има ли такива, които ще получат повече от една роза – ще стане ясно във вторник от 20:00 часа по bTV.

Тази седмица любовните триъгълници се заплитат още повече – ясно очертани, те провокират откровени разговори, в които емоциите варират от любопитство до ревност. Въпросът вече не е „дали“, а „кой ще направи първата крачка назад“ – или ще избере да тръгне смело напред. Между някои от двойките разговорите все по-често започват да звучат като делови преговори, вместо като романтични жестове. Между други, близостта остава недоизказана, а изборът между множество възможности се оказва най-голямото изпитание.

Паралелно с това се засилват съмненията за двойна игра в две от фаворитките на един от ергените. Думите и действията започват да се разминават, а въпросът „искрен ли е той?“ се превръща в център на напрегнати разговори.

Зрителите ще станат свидетели и на емоционални срещи, които поставят важни въпроси – за намеренията, за границите и за това докъде може да стигне човек в името на любовта. Момичетата ще направят класация на ергените. Кой от тях ще изпъкне и защо, зрителите ще видят в сряда вечер. Предстоят индивидуални срещи и сватбени фотосесии, които ще покажат ясно, че разместване в интересите и приоритетите вече има.

Кой ще рискува? Кой ще отстъпи? И кой ще остане в „играта“, когато правилата вече не са същите?

