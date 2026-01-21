Бира от бронзовата епоха: какво са пиели хората преди 3000 години

Археолози разкриха доказателства, че хората в днешен Северозападен Китай са варили бира още преди повече от 3000 години – и то с изненадващи съставки и техника, която изпреварва времето си. Откритието хвърля нова светлина върху хранителната култура, ритуалите и знанията на древните общества в Азия.

Проучването е публикувано в "Journal of Archaeological Science: Reports" и е базирано на находки от археологическия обект Могоу, разположен в провинция Гансу – в периферията на Тибетското плато, съобщава "Фокс нюз".

Могоу е използван като гробищен комплекс през късната бронзова епоха (втората половина на II хилядолетие пр. Хр.). Изследвани са 42 съда от четири гроба, в които учените откриват микроскопични остатъци от ферментирали напитки.

Анализите показват наличие на нишестени гранули, фитолити и гъбични следи – доказателство, че съдовете са съдържали алкохолни напитки, наподобяващи бира. Диетата на хората от Могоу се оказва далеч по-разнообразна, отколкото се е смятало досега.

Напитките са били приготвяни по т.нар. „qu метод“ – техника за ферментация, при която се ползва ориз, просо, пшеница иечемик и плесен Monascus (известна като „червена плесен“).

Според Ли Лю, професор в Станфорд и съавтор на изследването, напитките най-вероятно са наподобявали нефилтрирана бира с гъста, почти кашообразна консистенция.

Алкохолното съдържание е било ниско, а вкусът – леко сладко-кисел. Напитките са се консумирали пресни и не са съдържали хмел, който е характерен за съвременната бира“, обяснява тя.

Ферментиралите напитки в Китай имат история от около 10 000 години и традиционно са използвани в ритуали, погребения и празненства. Новото откритие обаче подсказва нещо повече – че те са били и част от ежедневното хранене.

Ферментацията е подобрявала съхранението, хранителната стойност и смилаемостта на продуктите – сериозно предимство за общности, живеещи в сурова среда.

