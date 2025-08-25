3 зодии да се готвят! Навлизат в един от най-трудните периоди в живота си

Известният турски астролог Мурат Коюн обяви, че три зодии навлизат в един от най-трудните периоди в живота си.

До октомври, казва той, ги очаква кармичен вихър - пълен с емоционални сривове, финансови загуби и житейски повратни моменти. Ако сте сред тях, време е да се подготвите. Няма бягство - но има шанс за вътрешна трансформация.

Рак - Сърцето е на изпитание

Раците ще бъдат на прага на емоционална експлозия до октомври. Любовните проблеми, чувството за предателство и семейното напрежение идват от тези, на които са се доверявали най-много. Премествания, раздяли и чувството, че никой не разбира, са възможни. Астрологът съветва: „Поставете граници, дори когато сърцето ви дърпа на другата страна“. Това е време, в което Ракът трябва да се научи да избира сам.

Скорпион - борба със себе си и другите

Скорпионите навлизат в период на вътрешни разриви и външни конфликти. Кавги, раздяли и дори проблеми с властите - всичко е възможно. Тези, които са били твърде горди, ще трябва да платят цената. Мурат казва: „Отпуснете гарда си. Само честността и уязвимостта могат да ви спасят“. Скорпионите ще трябва да се изправят срещу себе си - без маски.

Козирог - системата се разпада

Козирозите, известни със своя контрол и планиране, губят позиции. Финансови проблеми, провал в бизнеса и чувство за безсилие ще бъдат тяхната реалност. Турски астролог твърди: „Козирозите ще осъзнаят, че не са всемогъщи. Трябва да се научат да искат помощ“. Очаква ги период на преоценка, но и възможност да излязат по-мъдри, пише zajenata.bg.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com