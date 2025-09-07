18-годишен създаде нова държава на Балканите. Какво последва

18-годишен младеж създаде микродържава, наречена Свободна република Вердис.

Тя се намира на остров в река Дунав, на границата между Сърбия и Хърватия.

Инициаторът е Даниел Джаксън, едва 18-годишен, който още като тийнейджър решава да превърне необитаемата земя от един квадратен километър в суверенна територия.

Той обявява държавата за независима, защото нито Сърбия, нито Хърватия предявяват претенции към земята. Вердис вече разполага със собствено знаме, герб и паспорти, а около 400 души са приети за граждани.

През октомври 2023 г. обаче хърватските власти нахлуват на острова, разрушават постройките и изгонват заселниците, включително и Джаксън, който получава забрана да влиза в страната.

Младият президент смята действията им за нарушение на международното право и днес ръководи „републиката в изгнание“ от Англия, където организира протести пред хърватското посолство.

