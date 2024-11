Световноизвестна българска актриса с нов проект

Добре познатата на всички ни филмова актриса Мария Бакалова ще бъде част от нова филмова продукция. В нея тя ще бъде майка, отвлечена от маниак, който кара рейс.

Тя за последно изигра Ивана Тръмп в "Стажантът", а сега ще бъде част от филма "No Way Off", където ще си партнира с иранския актьор Питър Мълън.

Това е напрегнат трилър, който Altitude представя на международни купувачи на Американския филмов пазар тази седмица в Лас Вегас.

Сценарист на филма е Габи Хъл, а режисьор ще бъде Брайън Кели (“Имението Даунтън”, “Дракула”), предаде Факти. Матю Джеймс Уилкинсън (“Вчера”) е продуцент на трилъра.

Вдъхновен от трилъри, чието действие се развива на едно и също място като “Опасни води”, “Погребан” и “Плячка”, действието на филма се развива в навечерието на Коледа и се върти около Лора, млада майка, която чака на автобусна спирка с малкия си син.

“Когато автобусът спира, шофьорът му носи латексова маска на Дядо Коледа. Лора се качва и се свлича на седалката си. Изморена и стресирана, тя скоро заспива. Когато Лора се събужда, нощта е настъпила. Автобусът се движи по магистрала, на километри от обичайния си маршрут. Освен спящото дете, тя е единственият пътник, останал в автобуса. Тя не може да изпревари шофьора, но ще трябва да го надхитри", гласи синопсисът.

“Мечтите ми се сбъднаха. No Way Off разполага с брилянтен актьорски състав и убийствен сценарий, нямам търпение да се насладя на пътуването", каза режисьорът Брайън Кели, цитиран от Variety.

