Всичко за Продукция

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Звездно трио каца в София

Звездно трио каца в София

Звездно трио от Холивуд чакаме в София. Гари Олдман, Самюел Джаксън и Райън Рейнолдс пристигат всеки момент за снимките на The Hitman's Bodyguard, кои...

31 май | 21:00
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Сталоун е новия Кръстник

Сталоун е новия Кръстник

Силвестър Сталоун най-сетне ще изиграе ролята на истински злодей. Той ще е главатар на мощен клан от мафията в сериал, създаден по книгата "Омерта" на...

03 май | 3:00
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Блокадата удари наши фабрики

Блокадата удари наши фабрики

Хасковски превозвач отчете 100 бона загуби, друга фирма спря автобусите за туристи Шивашки и обувни фирми пуснаха работници в принудителен отпуск Пр...

28 февруари | 20:05
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