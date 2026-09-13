Мандра манипулира датите на производство, тонове продукти ще бъдат унищожени
Нарушенията в мандрата в Силистренско са установени от инспектори от Добрич
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Нарушенията в мандрата в Силистренско са установени от инспектори от Добрич
Кашкавал, сирене, прясно мляко и брашно са сред намалените продукти
Продукцията на сектор "Строителство" през декември в сравнение с ноември е спаднала за първи път от юни миналата година
Ще участва в напрегнат трилър
Очаква се държавният секретар на САЩ Антъни Блинкен да пътува до Китай този месец за разговори
Защо не са си прибрали инвентара от продукцията
Европейската комисия издаде статут
Лентата проследява живота на големия спортист
В периода март-октомври 2020 г. шестте търговски вериги са реализирали българска продукция за над 1.1 млрд. лв.
Това става за първи път в историята
Стойността на продукцията ще нарасне от 8,7 млрд. долара през 2018 г. до 10,7 млрд. долара през 2023 г.
Лозари в общините Кресна, Струмяни, Сандански и Петрич разчитат и на гръцките клиенти, за да продадат своята продукция. Винпромите почти не вземат от...
Питър Грийнауей изследва влиянието на секса върху кариерата на режисьора "Айзенщайн в Мексико" е копродукция на Холандия, Белгия, Финландия, Мексико...
18% от експорта ни е мехатроника - двигателят на IV индустриална революция България е на път да обърне тренда в експорта си и от страна износител осн...
Няма отлив на наши сезонни работници по полето в Гърция. Дори напротив – все повече хора от Пиринския край зарязват нивите си и поемат към южната ни с...
Звездно трио от Холивуд чакаме в София. Гари Олдман, Самюел Джаксън и Райън Рейнолдс пристигат всеки момент за снимките на The Hitman's Bodyguard, кои...
Модерна система за 17 млн. лв. ще пази всички земеделски площи у нас от градушки. Реформата на Министерството на земеделието и храните предвижда изгра...
Носителката на "Оскар" за "Момичето от Дания" Алисия Викандер ще е следващата актриса, която ще влезе в ролята на археоложката Лара Крофт в продължени...
Силвестър Сталоун най-сетне ще изиграе ролята на истински злодей. Той ще е главатар на мощен клан от мафията в сериал, създаден по книгата "Омерта" на...
Хасковски превозвач отчете 100 бона загуби, друга фирма спря автобусите за туристи Шивашки и обувни фирми пуснаха работници в принудителен отпуск Пр...