Словашкият камерен оркестър отбелязва 65 години музикално майсторство на софийска сцена

Словашкият камерен оркестър е основан през 1960 г. към Словашката филхармония от изтъкнатия цигулар от силезийски произход Богдан Варчал (1930 – 2000). Още от самото си създаване ансамбълът се утвърждава като един от най-обичаните и разпознаваеми класически състави в Словакия. От 2001 г. художествен ръководител на оркестъра е Едуард Данел, който продължава делото на своя учител с нова енергия и артистична визия.

Особено внимание заслужава запазването на почти двувековната братиславска традиция – ежегодното изпълнение на шедьовъра на Йозеф Хайдн „Седемте последни думи на нашия Спасител на Кръста“ в катедралата „Св. Мартин“ на Цветница. Оркестърът продължава и инициативата „Концерти без бариери“, насочена към хората с увреждания.

В началото на своя 65-и юбилеен сезон (2025/2026) ансамбълът гостува на Есения фестивал на духовната музика в Оломоуц (Чехия), а също ще изнесе концерти в родните места на своите художествени ръководители – основателя Богдан Варчал (Орлова) и настоящия лидер Едуард Данел (Хорни Суха). В духа на традицията Словашкият камерен оркестър ще се представи и на културни събития в словашките градове Прешов, Хуменне, Михаловце, Лученец и Пиещани.

Сред предстоящите международни участия се открояват гастроли в Гърция, където оркестърът ще вземе участие в Международния фестивал на камерната музика в концертната зала на Солун, както и концерти на престижните френски фестивали Festival des Forêts и Flâneries Musicales de Reims.

Наред с редовните концерти в Словашката филхармония и участието във водещи фестивали и международни турнета, оркестърът реализира редица изключителни проекти. Сред тях са представянето на неизвестни за словашката публика творби на световноизвестни композитори, както и активната подкрепа на съвременната словашка музика – от 2001 г. насам ансамбълът е осъществил над седемдесет премиери.

Словашкият камерен оркестър отдава почит на значими композитори и музикални личности чрез специални концерти и юбилейни програми. Традиционно той организира и концерта „Hommage à Bohdan Warchal“, посветен на своя основател. В рамките на Цикъла за църковна музика ансамбълът активно подпомага работата на професионални и любителски хорове.

В рамките на сезона ансамбълът ще си сътрудничи с изтъкнати солисти, сред които цигуларите Йониан Илиас Кадеша, Далибор Карвай и Иван Женати, пианистът Игор Ардашев, кларинетистите Игор Франтишак и Габор Варга, обоистът Матуш Велас, както и двамата концертмайстори на оркестъра – Павел Богач и Андрей Гал.

ПРОГРАМА НА КОНЦЕРТА В СОФИЯ

В. А. Моцарт – Дивертисмент във фа мажор

„Залцбургска симфония № 3“, K. 138

А. Дворжак – Струнен квартет № 12 във фа мажор, оп. 96

„Американски квартет“

И. Желенка – Musica Slovaca

Л. Яначек – Сюита за струнен оркестър

Б. Барток – Румънски народни танци, Sz. 68, BB 76

